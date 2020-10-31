Поліції дозволять штрафувати порушників карантину відразу на місці
Головний санітарний лікар запевнив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини
Громадян України, які порушують карантинні заходи, почнуть штрафувати відразу на місці. Відповідний законопроєкт вже подано у Верховну Раду. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «112 Україна».
«На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроєкт, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника», - сказав він.
Крім того, головний санітарний лікар країни зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.
«Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк», - зазначив він.
Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України готується підняти штрафи для бізнесу за порушення карантину. За недотримання карантинних норм планують штрафувати на суму до 51 тисячі гривень.
Нагадаємо, Ляшко заявив, що у МОЗ не збираються впроваджувати імунні паспорти.
Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.