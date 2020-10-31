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    Здоров'я

    Поліції дозволять штрафувати порушників карантину відразу на місці

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    Національній поліції України нададуть право складати протокол і штрафувати на місці порушника - Поліції дозволять штрафувати порушників карантину відразу на місці
    Національній поліції України нададуть право складати протокол і штрафувати на місці порушника

    Головний санітарний лікар запевнив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини

    Громадян України, які порушують карантинні заходи, почнуть штрафувати відразу на місці. Відповідний законопроєкт вже подано у Верховну Раду. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроєкт, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника», - сказав він.

    Крім того, головний санітарний лікар країни зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

    «Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк», - зазначив він.

    Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України готується підняти штрафи для бізнесу за порушення карантину. За недотримання карантинних норм планують штрафувати на суму до 51 тисячі гривень.

    Нагадаємо, Ляшко заявив, що у МОЗ не збираються впроваджувати імунні паспорти.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

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