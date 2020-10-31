Ляшко розповів, чи запроваджуватимуть в Україні імунні паспорти

Віктор Ляшко: Ми не хочемо зараз ділити людей щодо того, чи є антитіла, чи немає антитіл, тобто робити імунний паспорт

«Не можна ділити людей за наявністю антитіл у крові», – сказав заступник глави МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ не збираються впроваджувати імунні паспорти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми не хочемо зараз ділити людей щодо того, чи є антитіла, чи немає антитіл, тобто робити імунний паспорт», – сказав Ляшко.

Він наголосив, що у МОЗ не хочуть «критично і категорично впроваджувати таке поняття (як імунний паспорт – ред.).

«Не можна ділити людей за наявністю антитіл у крові», – сказав заступник міністра.

Він також закликав громадян з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень, які впроваджуються на території України, і дотримуватися їх.

Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113).

Коронавірус в Україні

Всього 378729

Хворіють 216662

Одужали 155026

Померли 7041

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.