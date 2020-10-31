  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Ляшко розповів, чи запроваджуватимуть в Україні імунні паспорти

    • Розсилка
    <p>Віктор Ляшко: Ми не хочемо зараз ділити людей щодо того, чи є антитіла, чи немає антитіл, тобто робити імунний паспорт</p> - Ляшко розповів, чи запроваджуватимуть в Україні імунні паспорти

    Віктор Ляшко: Ми не хочемо зараз ділити людей щодо того, чи є антитіла, чи немає антитіл, тобто робити імунний паспорт

    Фото: Главком

    «Не можна ділити людей за наявністю антитіл у крові», – сказав заступник глави МОЗ

    Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ не збираються впроваджувати імунні паспорти.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Ми не хочемо зараз ділити людей щодо того, чи є антитіла, чи немає антитіл, тобто робити імунний паспорт», – сказав Ляшко.

    Він наголосив, що у МОЗ не хочуть «критично і категорично впроваджувати таке поняття (як імунний паспорт – ред.).

    «Не можна ділити людей за наявністю антитіл у крові», – сказав заступник міністра.

    Він також закликав громадян з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень, які впроваджуються на території України, і дотримуватися їх.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173  – померло від ускладнень (113).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      378729
    • Хворіють
      216662
    • Одужали
      155026
    • Померли
      7041

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

    Читайте також: 
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Україна імунітет коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies