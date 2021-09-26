Степанов пояснив, коли Зеленський змінив ставлення до нього

Максим Степанов: «Я не готовий був підтримати проєкт Держбюджету-2021»

Ексочільник МОЗ Максим Степанов впав у немилість Офісу президента після того, як не погодився голосувати за бюджет 2021 року. Про це колишній чиновник повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Я не готовий був підтримати проєкт, який запропонував уряд. Я розумів: моя позиція викликатиме серйозне роздратування, але не голосував за нього. Бо коли я погоджувався в березні 2020 року очолити Міністерство охорони здоров’я, то розумів, на яку посаду іду... Ми обговорювали в тому числі фінансування на рівні 6% ВВП, бо гроші – це базис, фундамент. Без належного фінансування неможливо побудувати ефективну медичну систему. Нереально придбати «Мерседес», коли тобі виділяють кошти лише на «Запорожець… Багато говорили про те, що ми повинні лікарям платити інші зарплати, забезпечити таке фінансування, щоб воно повністю покривало лікування хворих, щоби люди нарешті відчули, що реформа працює. А потім приходить бюджет і мені кажуть: буде так само, як і раніше, лише трохи більше, а далі якось побачимо. Тому я точно не готовий був з цим погоджуватися. В мене є принципи, бачення, і ніяке бажання втриматися на посаді не переконали би. Якби я себе поводив по-іншому, були б «тишь да гладь», – наголосив ексміністр.

Як раніше повідомлялося, пропозиція написати заяву про відставку була для ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова повною несподіванкою.

До слова, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський анонсував відставки в уряді, однак не уточнив, хто залишиться без посади.

Тим часом серед депутатів ходять чутки, що наступного тижня у відставку відправлять спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.