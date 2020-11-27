Стало відомо, скільки медиків госпітальних баз Київщини отримали страховку

До грудня планують застрахувати всіх медиків, які надають допомогу хворим на коронавірус

У Київській області понад 66% медиків, які надають допомогу хворим на коронавірус, отримали страховку. Йдеться про 2415 осіб. До початку грудня планують застрахувати всіх працівників госпітальних баз.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

«Страхування – динамічний процес. У нас збільшується кількість перепрофільованих закладів охорони здоров’я, додаються нові медичні команди, тому ми продовжуємо працювати над тим, щоб страховку отримали всі», – пояснили в департаменті.

Нагадаємо, цього тижня очільник області Василь Володін провів нараду з керівниками райдержадміністрацій і головними лікарями госпітальних баз. Одне з питань, яке розглянули, стосувалось саме страхування медиків. Володін закликав вирішити його якомога швидше.

Як повідомлялося, мережа госпітальних баз Київської області, що приймають хворих на коронавірус, найближчим часом може розширитись. Йдеться про вісім закладів охорони здоров’я. Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 листопада від початку епідемії в Київській області зафіксовано 35235 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 994 нових хворих.