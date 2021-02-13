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    Політика

    Єрмак запевнив, що на порядку денному немає питання відставки Кабміну

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    Єрмак запевнив, що на порядку денному немає питання відставки Кабміну

    Єрмак підкреслив, що в уряді «уважно стежать за думкою людей»

    Питання відставки Кабінету міністрів України не розглядається і не обговорюється. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    Голова Офісу президента дав інтерв'ю телеканалу «Україна».

    У той же час він підкреслив, що в уряді «уважно стежать за думкою людей».

    «Ми це не обговорюємо. Поки у всякому разі», - заявив Єрмак відповідаючи на питання ведучого про планування оновлення кадрів в Кабінеті міністрів, «враховуючи запит суспільства».

    Раніше народний депутат від «Слуги народу«Олексій Ковальов заявив, якщо Денис Шмигаль, Михайло Радуцький і Максим Степанов замішані в скандалі з підпільною вакцинацією, то повинні бути відправлені у відставку і покарані.

    На початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

    Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош розповів, що найкращий вихід для українського народу – відставка президента і проведення дострокових виборів.

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    Теги: Україна Андрій Єрмак час
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