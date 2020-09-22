Стіл, стільці і ноутбук. Партія Пальчевського оприлюднила фінансовий звіт



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Андрій Пальчевський

Спонсорські внески на рахунок партії в другому кварталі склали 7337 грн

Національне агентство з протидії корупції оприлюднило фінансовий звіт партії «Перемога Пальчевського». Аналіз документу оприлюднено у матеріалі «Главкома» «Стіл, два стільці та ноутбук. З чим «Перемога Пальчевського» йде на вибори.»

«У першому кварталі 2020 року ця партія називалась «Україна завтра», вона була просто перекуплена та перейменована під нового власника», – йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, головне що перепало новому власнику, розгалужена структура. Принаймні, на папері. Це чи не головний актив «Перемоги», який вона зафіксувала у звіті за другий квартал 2020-го.

«У партії на той момент навіть не було номеру банківського рахунку. Вона переєструвалася в скромній будівлі на Волинській, 60 на столичній Солом’янці. Власник будівлі – товариство з обмеженою відповідальністю «Престо ЛТД», яке зареєстровано за цією ж адресою та займається орендою нерухомості», – йдеться в статті.

Офіс на Волинській займає 15 кв.м. У звіті також вказані стіл, два стільці та ноутбук.

«Все це не є власністю партії, а перебуває у користуванні. Балансова вартість офісу вказана у 20 тис. грн, а вищевказаного комплекту – 10 тис. Ще в 5 тис. оцінений ноутбук, наявність якого хоч якось вказує на робочий стан цього офісу», – зазначається в матеріалі.

Також, повідомляється про те, що спонсорські внески на рахунок партії в другому кварталі склали 7337 грн.

«Жодної копійки з них не вніс сам Пальчевський. Найбільшим меценатом «Перемоги Пальчевського» стала така собі Миколенко Ольга Вікторівна з села Велика Салтанівка, яка перерахувала 7230 грн на оплату реєстраційних зборів та виготовлення партійної печатки. Вже скоро «Перемозі» доведеться світити витрати за третій квартал, коли вона дуже активно почала передвиборчу кампанію. Тоді і стане зрозуміло, хоча б частково, за чий рахунок зараз відбувається цей бенефіс самозакоханого «рятівника країни». Проте відбудеться це прозріння вже точно не раніше, ніж пройдуть вибори», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, шоумен та бізнесмен Андрій Пальчевський ще на початку липня цього року оголосив, що буде балотуватися в мери Києва.

Нагадаємо, мережу рве відео, як Пальчевський з матюками оголосив про похід на вибори.

Як відомо, Пальчевського висунули в мери просто на зустрічі з виборцями на Оболоні.

До слова, довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.