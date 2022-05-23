Експосол США в Росії звинуватив європейських лідерів у боягузтві

Деякі європейські лідери побоюються принизити Путіна і попереджають, що членство України в ЄС триватиме десятиліття, зазначив експосол

Експосол США в Росії Майкл Макфол звинуватив деяких європейських лідерів у боягузтві. Відповідний пост Макфол опублікував на своїй сторінці в Twitter.

«Навіть після варварського вторгнення Путіна в Україну деякі європейські лідери побоюються принизити Путіна і попереджають, що членство України в ЄС триватиме десятиліття. Чи хтось справді вірить, що ці самі європейські лідери раніше домагалися членства України в НАТО? Не логічно», – написав Макфол.

Зазначимо, що такі заяви про членство України в ЄС робив президент Франції Еммануель Макрон, представники французького уряду, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що приєднання України до Європейського Союзу займе щонайменше 15-20 років.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.

Нагадаємо, 22 травня на пресконференції в Києві президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до Європейського Союзу залежатимуть від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки.