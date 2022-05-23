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    Експосол США в Росії звинуватив європейських лідерів у боягузтві

    Експосол США в Росії Майкл Макфол звинуватив європейських лідерів у боягузтві - Експосол США в Росії звинуватив європейських лідерів у боягузтві
    Експосол США в Росії Майкл Макфол звинуватив європейських лідерів у боягузтві
    фото з відкритих джерел

    Деякі європейські лідери побоюються принизити Путіна і попереджають, що членство України в ЄС триватиме десятиліття, зазначив експосол

    Експосол США в Росії Майкл Макфол звинуватив деяких європейських лідерів у боягузтві. Відповідний пост Макфол опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    «Навіть після варварського вторгнення Путіна в Україну деякі європейські лідери побоюються принизити Путіна і попереджають, що членство України в ЄС триватиме десятиліття. Чи хтось справді вірить, що ці самі європейські лідери раніше домагалися членства України в НАТО? Не логічно», – написав Макфол.

    Зазначимо, що такі заяви про членство України в ЄС робив президент Франції Еммануель Макрон, представники французького уряду, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

    Нагадаємо, державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що приєднання України до Європейського Союзу займе щонайменше 15-20 років.

    Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

    На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.

    Нагадаємо, 22 травня на пресконференції в Києві президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні.

    Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до Європейського Союзу залежатимуть від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки.

    Теги: ЄС росія окупанти США війна Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Експосол США в Росії звинуватив європейських лідерів у боягузтві