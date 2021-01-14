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    На Володимирській автівка збила пішохода: відео моменту ДТП

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    Наїзд на пішохода скоєно на нерегульованому переході - На Володимирській автівка збила пішохода: відео моменту ДТП
    Наїзд на пішохода скоєно на нерегульованому переході
    Фото: скріншот відео

    Пішохід із травмами потрапив до лікарні

    Сьогодні, 14 січня, на вулиці Володимирській у центрі Києва автомобіль Chevrolet здійснив наїзд на пішохода на нерегульованому пішохідному переході.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    У результаті ДТП чоловік отримав травми, його шпиталізували до медичного закладу.

    Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.

    Обставини автопригоди на місці з'ясовують слідчі.

    Патрульні закликають учасників дорожнього руху під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними та дотримуватися ПДР.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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