Українська асоціація футболу відкрила справу за фактом виступів дев’яти гравців у «збірній ДНР»

Тренер команди так званої «ДНР» Ігор Король має досвід виступів за галицькі клуби

Оголошений перелік прізвищ виконавців, які грали за сепаратистську команду

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу повідомив, що відкрив справу через виступи дев’яти українських футболістів за збірну так званої «ДНР».

Повідомляється, що до УАФ з цією інформацією звернулася Служба безпеки України.

Матч відбувся ще 25 вересня, а «збірна ДНР» грала проти «збірної Республіки Абхазія» в Сухумі.

УАФ вимагає від українців, які брали участь в грі, дати свої пояснення.

У матчі зіграли українці Станіслав Гарненко, Євген Федотов, Артем Пархоменко, Євген Охмат, Савелій Томазов, Ярослав Махно, Андрій Лагода, Артем Бессалов і Владислав Фролов.

Цікаво, що тренером команди так званої «ДНР» є 49-річний Ігор Король, який народився в Донецьку, виступав за місцевий «Металург», а крім того пограв за тернопільську «Ниву» та івано-франківське «Прикарпаття». Тренером «збірної ДНР» Король є з 2017 року.