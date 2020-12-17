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    Українська асоціація футболу відкрила справу за фактом виступів дев’яти гравців у «збірній ДНР»

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    Тренер&nbsp;команди так званої &laquo;ДНР&raquo; Ігор Король має досвід виступів за галицькі клуби - Українська асоціація футболу відкрила справу за фактом виступів дев’яти гравців у «збірній ДНР»
    Тренер команди так званої «ДНР» Ігор Король має досвід виступів за галицькі клуби
    Світлина - Арсеній Павлов

    Оголошений перелік прізвищ виконавців, які грали за сепаратистську команду

    Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу повідомив, що відкрив справу через виступи дев’яти українських футболістів за збірну так званої «ДНР».

    Повідомляється, що до УАФ з цією інформацією звернулася Служба безпеки України.

    Матч відбувся ще 25 вересня, а «збірна ДНР» грала проти «збірної Республіки Абхазія» в Сухумі.

    УАФ вимагає від українців, які брали участь в грі, дати свої пояснення.

    У матчі зіграли українці Станіслав Гарненко, Євген Федотов, Артем Пархоменко, Євген Охмат, Савелій Томазов, Ярослав Махно, Андрій Лагода, Артем Бессалов і Владислав Фролов.

    Цікаво, що тренером команди так званої «ДНР» є 49-річний Ігор Король, який народився в Донецьку, виступав за місцевий «Металург», а крім того пограв за тернопільську «Ниву» та івано-франківське «Прикарпаття». Тренером «збірної ДНР» Король є з 2017 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ДНР ФК Нива (Тернопіль) ФК Прикарпаття спорт поза політикою ФК «Металург» (Донецьк) Українська асоціація футболу Владислав Фролов Ігор Король
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