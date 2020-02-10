Стрілянина у Мукачево: суд взяв підозрюваного під варту



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Євгена Дребітка затримали під час спецоперації

Затриманого пов'язують із перестрілкою, яка відбувалась в Мукачеві 7 лютого

Одного із затриманих під час спецоперації силовиків на Закарпатті Євгена Дребітка суд взяв під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу у розмірі 315 315 гривень. Також суд визначив затриманому здати свій закордонний паспорт.

Відповідне рішення прийняла суддя Ужгородського міськрайонного суду Алла Сарай. Журналістам Дребітко заявив, що із рішенням категорично не згоден і подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Раніше «Главком» писав про спецоперацію на Закарпатті, під час якої було затримано можливих причетних до стрілянини в Мукачеві. Так, в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували.

За попередньою інформацією, затримання відбулося у той час як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.

Євгеній Дребітко, який перебував за кермом автомобіля марки Mercedes, інкримінують замах на вбивство правоохоронця. Згідно ст.248, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

Ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.