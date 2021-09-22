Субсидії в Україні. Мінсоцполітики дало важливу інформацію

Оформити субсидію можна як онлайн, так і в паперовому вигляді

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону

Міністерство соціальної політики дало роз’яснення, куди звертатися громадянам для отримання субсидії, а також, які потрібно підготувати документи.

Куди звертатися для призначення субсидії?

Особа, яка зареєстрована (проживає) у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання).

З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Для оформлення субсидії онлайн треба перейти за посиланням «Оформлення субсидії онлайн» на сторінці https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Які документи подаються

Громадянин надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії,

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

На який термін надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.