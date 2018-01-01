Суд обирає Труханову запобіжний захід
- Сьогодні, 10:49
-
Розсилка
Фото: ТСН
Суд у справі Геннадія Труханова
Прокуратура вимагатиме для мера Одеси тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави
Міськголові Одеси Геннадію Труханову обирають запобіжний захід. Засідання відбувається у Солом'янському суді Києва.
Читайте також
Прокуратура вимагатиме для нього тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави.
Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера