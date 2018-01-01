Суд обирає Труханову запобіжний захід

Прокуратура вимагатиме для мера Одеси тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави

Міськголові Одеси Геннадію Труханову обирають запобіжний захід. Засідання відбувається у Солом'янському суді Києва. [READ_MORE] Прокуратура вимагатиме для нього тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави. Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси. Перед