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    Суд обирає Труханову запобіжний захід

    Прокуратура вимагатиме для мера Одеси тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави
    Міськголові Одеси Геннадію Труханову обирають запобіжний захід. Засідання відбувається у Солом'янському суді Києва. [READ_MORE] Прокуратура вимагатиме для нього тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави. Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси. Перед
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    Суд у справі Геннадія Труханова
    Фото: ТСН
    Суд у справі Геннадія Труханова

    Прокуратура вимагатиме для мера Одеси тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави

    Міськголові Одеси Геннадію Труханову обирають запобіжний захід. Засідання відбувається у Солом'янському суді Києва.

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    Прокуратура вимагатиме для нього тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави.

    Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

    Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера

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