Суд над підозрюваним у справі Труханова перенесли на 15 лютого

Наступний розгляд справи підозрюваного відбудеться о 9:00 15 лютого

Суддя Солом’янського суду Києва переніс обрання запобіжного заходу фігуранту справи Труханова, заступнику директора «Девелопмент еліт» Петру Загодіренку. Про це повідомляє «112 Україна». Наступний розгляд справи підозрюваного відбудеться о 9:00 15 лютого. Прокуратура вимагатиме для нього тримання під вартою



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Наступний розгляд справи підозрюваного відбудеться о 9:00 15 лютого

Суддя Солом’янського суду Києва переніс обрання запобіжного заходу фігуранту справи Труханова, заступнику директора «Девелопмент еліт» Петру Загодіренку.

Про це повідомляє «112 Україна».

Наступний розгляд справи підозрюваного відбудеться о 9:00 15 лютого. Прокуратура вимагатиме для нього тримання під вартою або 10 мільйонів гривень застави.

Раніше повідомлялося, що адвокати підозрюваного заступника директора «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка заявили про відвід судді Фоміну.

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.