ДТП з туристами. Суд арештував водія вантажівки та голову Федерації рафтингу Прикарпаття



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Внаслідок падіння вантажівки в річку загинули троє людей Фото: ДСНС

Водію вантажівки, що впала в річку, загрожує позбавлення волі терміном до 10 років

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід водієві вантажівки, який у нетверезому стані перевозив білоруських туристів, а також керівникові громадської організації «Федерація рафтингу Прикарпаття», яка дала дозвіл на перевезення.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію спікера Нацполіції України Ярослава Тракала.

За словами Тракала, водієві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а керівникові рафтингової організації - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Обом терміном на 60 діб.

Водієві слідчі оголосили підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Керівнику Федерації рафтингу Прикарпаття оголошено підозру за ст. 287 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Як повідомлялося, 6 травня у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль «ГАЗ-66», який перевозив туристів, впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Троє людей загинули, 10 госпіталізували в лікарню.

Водія вантажівки затримали. Також був затриманий голова Федерації рафтингу Прикарпаття, громадської організації, що дозволила перевезення вантажівкою.