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    Справа Медведчука: Суд продовжив досудове розслідування

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    Також суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка - Справа Медведчука: Суд продовжив досудове розслідування
    Також суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка
    Фото: Пресслужба ОПЗЖ

    Наступне засідання у справі має відбутись 8 липня

    Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі лідера фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, який із 13 травня перебуває під домашнім арештом. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на працівника пресцентру суду Віталія Чергавия.

    За його словами, також суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка.

    Наступне засідання у справі, на якому суд розгляне продовження строків запобіжного заходу Віктору Медведчуку, має відбутись 8 липня о 9.30.

    11 травня 2021 року в будинку Віктора Медведчука відбулись обшуки. Кілька годин потому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та голова Служби безпеки Іван Баканов провели спільний брифінг щодо обшуків та оголошення підозри Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку.

    За два дні Печерський суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Також суд зобов’язав політика носити електронний браслет.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ суд арешт
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    Справа Медведчука: Суд продовжив досудове розслідування