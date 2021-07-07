Справа Медведчука: Суд продовжив досудове розслідування

Наступне засідання у справі має відбутись 8 липня

Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі лідера фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, який із 13 травня перебуває під домашнім арештом. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на працівника пресцентру суду Віталія Чергавия.

За його словами, також суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка.

Наступне засідання у справі, на якому суд розгляне продовження строків запобіжного заходу Віктору Медведчуку, має відбутись 8 липня о 9.30.

11 травня 2021 року в будинку Віктора Медведчука відбулись обшуки. Кілька годин потому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та голова Служби безпеки Іван Баканов провели спільний брифінг щодо обшуків та оголошення підозри Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку.

За два дні Печерський суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Також суд зобов’язав політика носити електронний браслет.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.