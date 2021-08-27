Суд оштрафував магазин на Прикарпатті через пісні української співачки

Збитки від використання пісень Ірини Федишин оцінили по 56 750 грн за кожну пісню

Підприємець без договору «крутив» у крамниці пісні Ірини Федишин

Власника продуктового магазину «Смаколик» у селі Микуличин біля Яремче оштрафували на 113,5 тис. грн за нелегальне використання двох пісень Ірини Федишин. У березні 2021 року агент Організації колективного управління авторськими правами зафіксував, що в магазині вмикають пісні Ірини Федишин.

Оскільки власник магазину не зміг надати доказів легального використання пісень, то на нього подали до суду. За використання пісень «Ти тільки мій» та «Україна колядує» Господарський суд Івано-Франківської області оштрафував підприємця на 113,5 тис. грн.

У рішенні суду, яке було оприлюднено у середу, 25 серпня, вказано, що 10 березня 2021 року у магазині, який належить підприємцю Ігорю Дічуку, представник спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (ОКУАСП) зафіксував на відео відтворення пісень Ірини Федишин. Доказів, які підтверджують правові підстави використання пісень, підприємець не надав.

У своєму рішенні суд наголосив, що саме підприємець, який здійснює господарську діяльність у відповідному магазині, несе відповідальність за додержання в ньому вимог законодавства щодо охорони права на об'єкти інтелектуальної власності.

Авторські права на використання пісень «Ти тільки мій» та «Україна колядує» належать київській фірмі ТОВ «Бест Мьюзік». На підставі договору про управління майновими авторськими правами ОКУАСП має право збирати винагороду за публічне виконання цих творів, здійснювати фіксацію фактів їх комерційного використання та подавати позови до суду про виплату компенсацій за незаконне використання. Збитки від використання пісень Ірини Федишин експерти ОКУАСП оцінили в 56750 грн за кожну пісню.

Сам Ігор Дічук під час судового засідання заявив, що його магазин не пристосований для публічного прослуховування музики, а тому позов є безпідставним. Окрім цього, він зазначив, що якісь відео, на якому зафіксоване порушення, не дозволяє встановити, що це в магазині лунали пісні саме Ірини Федишин.

Втім, суд відкинув його заперечення і повністю задовольнив вимоги позивача, присудивши підприємцю сплатити штраф 113,5 тис. грн. Додамо, що рішення суду ще не набуло чинності, оскільки підприємець ще має час, щоб подати апеляцію.

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Джерело: Захід.НЕТ