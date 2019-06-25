Суд продовжив зобов'язання голови Херсонської облради Мангера носити електронний браслет



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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року, ухвала оскарженню не підлягає

Шевченківський районний суд Києва продовжив зобов'язання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера носити електронний браслет контролю до 3 серпня. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Сьогодні слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ГПУ в рамках справи про вбивство К.Гандзюк, постановив задовольнити клопотання прокурора і продовжити термін дії покладених на підозрюваного Владислава Мангера процесуальних обов'язків», - повідомила вона.

Так, суд зобов'язав підозрюваного до 3 серпня носити електронний браслет, прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу, не виходити за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора, здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцямвбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.