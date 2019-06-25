Захист Мангера клопотатиметься про повторну експертизу тіла Гандзюк



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Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року

Захист Мангера не проситиме ексгумації тіла Катерини Гандзюк

Сторона захисту Владислава Мангера клопотатиме про проведення повторної судово-медичної експертизи тіла Катерини Гандзюк.

Про це «Укрінформу» заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Ми ознайомилися з матеріалами судово-медичної експертизи… Ми подаємо на цьому тижні клопотання про проведення повторної експертизи», - зазначив Ільченко.

Ільченко зазначив, що захист не проситиме ексгумації. За його словами, описова частина судово-медичної експертизи «правильна», а от висновки не відповідають описовій частині.

«Тобто, можна незалежному експерту дати почитати те, що… описали, як йшло лікування, а потім зробити нові висновки», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцямвбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.