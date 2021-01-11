В’язень Кремля Виговський перебуває у важкому стані у російській колонії, – Денісова

Виговський сьомий рік перебуває в ув’язненні в Кіровській області

Політв’язень Кремля, українець Валентин Виговський перебуває у важкому психоемоційному стані у колонії в Росії.

Про це повідомила уповноважений ВР України з питань прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Сьогодні отримала повідомлення від матері Валентина з такими тривожними новинами від сина. Він також повідомляє, що продовжує перебувати у повній ізоляції від зовнішнього світу. Телевізор, радіо, газети залишаються недоступними, а прогулянки відбуваються в окремій клітці», – зазначила вона.

Денісова повідомила, що єдина можливість спілкування з в’язнем – паперові листи. Останній лист від Виговського батьки отримали 22 жовтня 2020 року.

«Валентин також скаржиться на сильні болі у хребті, однак у тих умовах, де його утримують, він не може отримати належної медичної допомоги», – додала вона.

Як відомо, Виговський сьомий рік перебуває в ув’язненні та наразі його утримують в «ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кіровській області» у приміщенні камерного типу з обмеженнями.

«Йому заборонені телефонні переговори з рідними, довгострокові побачення, обмежена кількість харчових продуктів, які можна купити в тюремному магазині», – заявила Денісова.

У лютому 2017-го Дарницький суд Києва визнав вирок засудженого за шпигунство в Росії українця Валентина Виговського і почав процедуру його передачі в Україну в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб.

Московський обласний суд 15 грудня 2015 року засудив громадянина України Валентина Виговського до 11 років позбавлення волі за економічне і військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії.

Міністерство закордонних справ України в серпні внесло Виговського в список політв’язнів, що засуджені або перебувають під слідством у Росії.

26 квітня 2016 року Мін'юст направив Росії запит на видачу засудженого українця Виговського.