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    Політика

    В’язень Кремля Виговський перебуває у важкому стані у російській колонії, – Денісова

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    Валентин Виговський до арешту російськими спецслужбами - В’язень Кремля Виговський перебуває у важкому стані у російській колонії, – Денісова
    Валентин Виговський до арешту російськими спецслужбами

    Виговський сьомий рік перебуває в ув’язненні в Кіровській області

    Політв’язень Кремля, українець Валентин Виговський перебуває у важкому психоемоційному стані у колонії в Росії.

    Про це повідомила уповноважений ВР України з питань прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    «Сьогодні отримала повідомлення від матері Валентина з такими тривожними новинами від сина. Він також повідомляє, що продовжує перебувати у повній ізоляції від зовнішнього світу. Телевізор, радіо, газети залишаються недоступними, а прогулянки відбуваються в окремій клітці», – зазначила вона.

    Денісова повідомила, що єдина можливість спілкування з в’язнем – паперові листи. Останній лист від Виговського батьки отримали 22 жовтня 2020 року.

    «Валентин також скаржиться на сильні болі у хребті, однак у тих умовах, де його утримують, він не може отримати належної медичної допомоги», – додала вона.

    Як відомо, Виговський сьомий рік перебуває в ув’язненні та наразі його утримують в «ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кіровській області» у приміщенні камерного типу з обмеженнями.

    «Йому заборонені телефонні переговори з рідними, довгострокові побачення, обмежена кількість харчових продуктів, які можна купити в тюремному магазині», – заявила Денісова.

    У лютому 2017-го Дарницький суд Києва визнав вирок засудженого за шпигунство в Росії українця Валентина Виговського і почав процедуру його передачі в Україну в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб.

    Московський обласний суд 15 грудня 2015 року засудив громадянина України Валентина Виговського до 11 років позбавлення волі за економічне і військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії.

    Міністерство закордонних справ України в серпні внесло Виговського в список політв’язнів, що засуджені або перебувають під слідством у Росії.

    26 квітня 2016 року Мін'юст направив Росії запит на видачу засудженого українця Виговського.

    Теги: Росія суд політв’язні засуджені Людмила Денісова вирок
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