Суд відклав розгляд апеляції на відмову надати політпритулок Саакашвілі

Захист Саакашвілі уже вдруге висловив недовіру складу суддівської колегії

Київський апеляційний адміністративний суд відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати колишньому президенту Грузії, екс-главі Одеської ОДА, лідеру партії «Рух нових сил» Михайлу Саакашвілі статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту



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Михайло Саакашвілі домагається надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту

Захист Саакашвілі уже вдруге висловив недовіру складу суддівської колегії

Київський апеляційний адміністративний суд відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати колишньому президенту Грузії, екс-главі Одеської ОДА, лідеру партії «Рух нових сил» Михайлу Саакашвілі статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту (політпритулку) до 5 лютого.

Засідання перенесли на 5 лютого на 10:00. Підставою стало клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід складу суддів. Це вже вдруге сторона захисту висловлює недовіру складу суддівської колегії. До 5 лютого мають визначити в автоматизованому режимі новий склад суду, повідомляє «112 Україна».

Зі свого боку Міграційна служба, як друга сторона у процесі, розцінює такі дії адвокатів як затягування процесу і зловживання своїми процесуальними правами.

1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».

Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Нагадаємо також, що 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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