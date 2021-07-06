Суд відмовився застосовувати до Штепи нічний домашній арешт

Колишня міський голова Слов’янська повністю відкидає свою причетність до окупації міста проросійськими бойовиками навесні 2014 року

Орджонікідзевський районний суд у Харкові відмовив прокурору в обранні нічного домашнього арешту для колишньої міської голови Слов'янську Донецької області Нелі Штепи за обвинуваченням у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

Натомість суд призначив Штепі запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також на неї покладено низку обов’язків: прибувати до суду за першою вимогою, повідомляти суд або прокурора про зміну свого місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, котрі ще не були допитані у цій справі.

Додамо, що нічний домашній арешт стосовно Нелі Штепи закінчився 29 травня. З того часу вона могла вільно пересуватися. Сьогодні, 2 липня прокурор заявив клопотанням про повторне обрання нічного домашнього арешту. Водночас троє захисників виступили проти цього, пояснивши, що прокурор недотримався Кримінально-процесуального кодексу.

Скріншот з держпорталу «Судова влада України»

Сама ж Штепа зізналася, що їй раніше неодноразово пропонували покинути Україну і виїхати за кордон, у тому числі до Росії.

«Їдьте до нас, в Росію, лийте бруд на Україну. Були такі пропозиції. Обіцяли дати гроші і житло. Я люблю свою країну! А те, що з мене зробили цапа-відбувайла, я тут ні до чого… Я вже відсиділа 10 років, якщо брати до уваги всі нічні, денні і цілодобові арешти», – наголосила обвинувачена.

Крім цього, сьогодні суд допитав рідного дядька Штепи, якому виповнилося майже 80 років. Його свідком у справі заявила прокуратура, але якоїсь цінної інформації для суду він не надав. Ще один свідок, якого викликали прокурори, не з’явився на судове засідання.

Загалом, у прокуратури залишилося допитати ще двох свідків. Далі суд перейде до заслуховування свідків сторони захисту. Наразі заявлено допитати 100 осіб.

Наступне засідання у справі Штепи відбудеться 13 липня.

Як відомо, Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку вп'яте.