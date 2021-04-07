Апеляційний суд залишив Семенченка під арештом

Апеляційний суд залишив у силі рішення про арешт Семена Семенченка

Колишній нардеп перебуватиме в СІЗО до 24 травня

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом колишнього народного депутата Семена Семенченка, підозрюваного у створенні приватної військової компанії. Таким чином, рішення Печерського райсуду Києва залишилося в силі.

Семенченко залишиться під вартою до 24 травня без права на заставу.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

30 березня так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

27 березня колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.

3 квітня Семенченка повернули до СІЗО СБУ

Дружина Семенченка Наталія Московець (Наталка Музика) звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням надати для її чоловіка юриста від Офісу президента.