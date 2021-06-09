Нападника затримали перехожі: з'явилися подробиці вибуху гранати у Харкові

Після того, як зловмисник кинув гранату, очевидці побили його і утримували до приїзду поліції

Причиною події, попередньо, є конфлікт «на ґрунті неприязних стосунків»

Поліція Харкова встановила особу і затримала чоловіка, який напередодні ввечері кинув гранату в людей поблизу супермаркету в Основ'янському районі міста. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на правоохоронців.

Зазначається, що вибух стався на тротуарі біля кіосків на проспекті Гагаріна. Причиною події, попередньо, є конфлікт «на ґрунті неприязних стосунків».

Постраждалі чоловіки 1988 і 2002 років народження, а також підліток 2005 року народження госпіталізовані. Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості (у нього проникаюче поранення грудей), двох інших – задовільний.

Також осколками пошкоджено припаркований неподалік автомобіль.

Повідомляється, що після того, як зловмисник кинув гранату, очевидці побили його і утримували до приїзду поліції. Його особа встановлена – раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

У поліції підтвердили, що вибухнула граната. Її тип визначить експертиза. При цьому правоохоронці не змогли сказати, чи був знайомий затриманий з постраждалими і перебував на момент конфлікту в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, вчора на Прикарпатті вибухнув газопровід.