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    Нападника затримали перехожі: з'явилися подробиці вибуху гранати у Харкові

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    Після того, як зловмисник кинув гранату, очевидці побили його і утримували до приїзду поліції - Нападника затримали перехожі: з'явилися подробиці вибуху гранати у Харкові
    Після того, як зловмисник кинув гранату, очевидці побили його і утримували до приїзду поліції
    Фото: Суспільне

    Причиною події, попередньо, є конфлікт «на ґрунті неприязних стосунків»

    Поліція Харкова встановила особу і затримала чоловіка, який напередодні ввечері кинув гранату в людей поблизу супермаркету в Основ'янському районі міста. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на правоохоронців.

    Зазначається, що вибух стався на тротуарі біля кіосків на проспекті Гагаріна. Причиною події, попередньо, є конфлікт «на ґрунті неприязних стосунків».

    Постраждалі чоловіки 1988 і 2002 років народження, а також підліток 2005 року народження госпіталізовані. Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості (у нього проникаюче поранення грудей), двох інших – задовільний.

    Також осколками пошкоджено припаркований неподалік автомобіль.

    Повідомляється, що після того, як зловмисник кинув гранату, очевидці побили його і утримували до приїзду поліції. Його особа встановлена – раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

    У поліції підтвердили, що вибухнула граната. Її тип визначить експертиза. При цьому правоохоронці не змогли сказати, чи був знайомий затриманий з постраждалими і перебував на момент конфлікту в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

    Нагадаємо, вчора на Прикарпатті вибухнув газопровід.

    Теги: Харків Національна поліція України вибух граната автомобіль
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    Нападника затримали перехожі: з'явилися подробиці вибуху гранати у Харкові