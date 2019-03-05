Суд взяв під домашній арешт кума екс-глави ДФС Продана



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Максиму Павицькому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років

Максиму Павицькому повідомлено про підозру у вчиненні правочинів із коштами у сумі понад 89 млн грн

Слідчим суддею Солом’янського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід куму колишнього виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана Максиму Павицькому.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та обрав для Максима Павицького запобіжний захід у виді домашнього арешту.

У САП повідомили, що Максиму Павицькому повідомлено про підозру у вчиненні правочинів із коштами у сумі понад 89 млн грн, що були одержані внаслідок незаконного збагачення виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана.

За інформацією САП, за вказані кошти підозрюваним для свого товариша-високопосадовця було придбано зокрема дві квартири у новобудові ЖК «Французький квартал» вартістю 6,7 млн грн, два будинки в Турецькій Республіці вартістю 78 млн грн, три автомобілі, з яких один Mercedes-benz GLE та два Toyota Land Cruiser, загальною вартістю 3,4 млн грн та будинок під Києвом.

За ч. 3 ст. 209 КК України, яка інкримінується Максиму Павицькому, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як відомо, 4 грудня Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-виконувачу обов’язків глави ДФС Мирославу Продану у вигляді взяття на поруки.

Антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід для Продана у вигляді арешту із альтернативою застави у понад 89 млн грн.

У лютому цього року суд дозволив зняти з Продана електронний браслет.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.