Суд зобовʼязує ЦВК оголосити результати виборів по округу №87

Відповідно до судового рішення народним депутатом має стати Василь Вірастюк

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав неправомірною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невстановлення результатів виборів у виборчому окрузі №87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року.

З відповідною заявою до суду звернулась Політична партія «Слуга народу», яка висунула кандидата в народні депутати Василя Віростюка. Вірастюк також просив суд зобов’язати Комісію встановити результати виборів та визнати його обраним народним депутатом.

Зазначимо, що закон про вибори народних депутатів встановлює 15-денний строк після дня виборів для встановлення результатів виборів. Тобто, граничний строк оголошення результатів сплинув 12 квітня. Однак станом на 17 квітня Центрвиборчком не оголосив результатів виборів, посилаючись на можливі оскарження підсумків голосування.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Голосування на ряді дільниць при цьому було визнано недійсним.

Один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.