Суддя заборонив називати «олігархами» українських роботодавців Манафорта



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Пол Манафорт

Суддя Томас Джон Елліс зазначив на «зневажливому» значенні слова «олігарх»

Суддя по справі Пола Манафорта закликав сторону обвинувачення не вживати слова «олігарх» щодо заможних українців, які платили мільйони Манафорту за його роботу в якості консультанта.

Суддя Томас Джон Елліс зазначив на «зневажливому» значенні слова «олігарх». На його думку, воно не відповідає звинуваченням проти Манафорта у банківському шахрайстві і несплаті податків, передає Голос Америки.

«В Америці так не заведено», - заявив суддя Елліс.

Суддя також застеріг юристів спеціального прокурора Роберта Мюллера про те, що слово «олігарх» асоціюється з «мерзенними» людьми і підкреслює їхню «вину».

Втім, суддя зазначив, що демократ Джордж Сорос і один з консервативних братів Кох можуть називатися олігархами.

Напередодні під час розгляду справи Манафорта у суді Вірджинії свідок прокуратури - політичний консультант Тед Девін сказав, що український олігарх Рінат Ахметов фінансував співробітництво Манафорта з Партією регіонів і Віктором Януковичем.

Прокуратура в перший день слухань заявила, що Манафорт отримав з України принаймні 60 млн доларів, які він приховав від оподаткування.

Манафорт відкидає всі звинувачення. Його адвокати у вступному слові назвали свого підзахисного талановитим консультантом, який досяг вершин в американських і міжнародних політичних колах.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Раніше окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання в справі про банківські та податкові махінації колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.

Як відомо, суд у Вашингтоні 15 червня відправив колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта за грати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

За інформацією ЗМІ, Манафорт перебуває під вартою у камері для «важливих в'язнів».

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер оприлюднив документи, що підтверджують факт того, що Пол Манафорт здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації в якості іноземного агента.

Раніше федеральна суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокурору Роберту Мюллеру назвати усіх осіб та організації, які на думку слідства були задіяні у лобістській кампанії Пола Манафорта на користь Партії регіонів та тодішньої влади України.

У червні стало відомо, що Манафорт намагався вплинути на свідків у його справі.

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