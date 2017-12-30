Судилище над Сущенком розпочнеться під кінець зими

Сущенко з адвокатом не встигають до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи

Адвокат незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що вони не встигають до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи, тому суд почнеться не раніше лютого. Про це адвокат повідомив Укрінформу. «Ми з моїм підзахисним все-таки не встигаємо до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи.



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Адвокат Марк Фейгін і журналіст Роман Сущенко у суді

Сущенко з адвокатом не встигають до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи

Адвокат незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що вони не встигають до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи, тому суд почнеться не раніше лютого.

Про це адвокат повідомив Укрінформу.

«Ми з моїм підзахисним все-таки не встигаємо до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи. Тому суд почнеться не раніше лютого. А оскільки поточний термін арешту спливає 30 січня, то буде ще одне продовження арешту в Мосміськсуді. Ймовірно, засідання із цього приводу відбудеться десь 25-27 січня», - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що у суді 18 січня, окрім відхилення апеляції на продовження арешту Сущенка, у черговий раз було відхилено клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника.

Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.