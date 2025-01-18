До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей

Судитимуть 10 учасників злочинної організації, очолюваної членом угруповання «Двадцятівських», які займалися виготовленням і збутом наркотиків

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно десяти осіб, які входили до складу злочинної організації та займались збутом психотропних речовин і наркотичних засобів. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Як встановило розслідування, на території декількох регіонів України, впродовж 2023-2024 років діяла злочинна організація, до якої входили декілька організованих груп. Її організував 34-річний мешканець Кривого Рогу, який входив до угруповання «Двадцятівські» та наразі в рамках іншого кримінального провадження знаходиться під вартою в слідчому ізоляторі. Він здійснював керівництво, перебуваючи в умовах ізоляції.

Обвинувачені займалися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом метамфетаміну, канабісу методом «закладок». Також вони виготовляли прекурсори, які в подальшому використовували для виготовлення психотропів. Всі учасники злочинної організації мали чітко визначені ролі – одні займалися безпосереднім виготовленням наркотиків, інші їх зберігали та збували оптом.

У ході проведення майже 30 обшуків правоохоронці вилучили:

значну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, електронні ваги;

банківські картки, які використовували для отримання оплати;

сім автомобілів, що належали учасникам угруповання;

готівкові кошти;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку;

флеш-носії пам’яті, чорнові записи;

зброю.

Обвинуваченим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, що у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю Українським Новинам.

Повідомляється, що до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Також відомо, що за 2024 рік ліквідовано 74 нарколабораторії та 968 наркопритонів. Наркопритони слугували осередками не лише вживання наркотичних речовин, а й незаконного їх виробництва та подальшого розповсюдження.