Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента

Це перший випадок, коли парламент оголосив імпічмент виконувачу обов'язків президента

Національна Асамблея Південної Кореї сьогодні, 27 грудня, проголосувала за імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су. Про це повідомляє Yonhap.

Пропозиція про імпічмент Хану була прийнята одноголосно 192 голосами «за». Це перший випадок, коли парламент оголосив імпічмент виконувачу обов'язків президента.

Пропозицію про імпічмент внесла опозиційна Демократична партія після того, як Хан Док Су відмовився призначити додаткових суддів Конституційного суду, які розглядатимуть справу про імпічмент президента Юна.

В якості підстави для імпічменту також вказується участь Хана у введенні воєнного стану в країні та його відмова оприлюднити два законопроєкти про спеціального прокурора, спрямованих проти Юна та першої леді Кім Гон Хі.

Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вдруге проігнорував виклик на допит об’єднаної слідчої групи. Його мають допитати щодо оголошення воєнного стану у країні.

Юн Сук Йолю висунули звинувачення у зловживанні владою. Його викликали до офісу Управління з розслідування корупції для високопоставлених посадовців у Гвачхоні, на південь від Сеула.

Напередодні адвокат президента, сказав, що той надає першочергову увагу розгляду справи Конституційного суду щодо його імпічменту. Президент планує оприлюднити свою позицію щодо судового процесу після Різдва.

Юн Сок Йоля також підозрюють у державній зраді. Таку ж статтю висунули ексміністру оборони Кім Йон Хону, який вже перебуває у СІЗО.

11 грудня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопоставлених службовців, поліція та Міністерство оборони Південної Кореї домовилися об'єднати свої зусилля з розслідування подій воєнного стану, в результаті чого з'явилася об'єднана слідча група Південнокорейського закону, що дозволяє кримінальне переслідування чинного глави держави у цих справах.

Як відомо, 3 грудня президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.