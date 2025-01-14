Ситуація критична: металурги звернулися міністра розвитку

Металурги закликали Кулебу не підвищувати тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці»: є ризик звільнення тисяч працівників

Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане фатальним для підприємств, які вже працюють у збиток. Це призведе до закриття стратегічних виробництв, масових звільнень працівників та зростання соціальної напруги в регіонах. Тому зараз, щоб стимулювати економіку та утримати промисловість від кризи, потрібно запровадити мораторій на підвищення тарифів на вантажі «УЗ» до кінця війни. Про це йдеться у відкритому листі до глави Мінрозвитку Олексія Кулеби від найбільших металургійних компаній, серед яких – «АрселорМіттал», «Запоріжсталь» та українські гірничодобувні комбінати.

«За наявною інформацією, «Укрзалізниця» та Мінрозвитку почали готувати проєкт наказу про підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 37%. Але поточна ситуація вкрай несприятлива для підвищення вантажних залізничних тарифів, адже вплив війни на підприємства ГМК і вже існуючі високі логістичні витрати невпинно наближають час, коли наслідки для галузі стануть незворотними», – сказано у листі.

Серед основних викликів, які стоять перед галуззю – відключення електроенергії через атаки на енергетичну інфраструктуру, кадровий дефіцит, викликаний мобілізацією та міграцією, падіння цін та обсягів виробництва, зростання тарифів підприємств-монополістів в енергетичній сфері та підвищення вартості логістики. У такій ситуації підвищення ще й вантажних тарифів «УЗ» стане критичною точкою.

«Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення завдасть сильного удару по національній економіці та обороноздатності України та стане катастрофічним для промислових підприємств України. Серед наслідків цього рішення – закриття підприємств, звільнення персоналу, скорочення валютної виручки та зменшення обсягів експорту», – кажуть металурги.

Вони закликали Міністерство розвитку допомогти Укрзалізниці знайти внутрішні резерви для оптимізації витрат, щоб не створювати надмірний і недоцільний у поточних умовах тарифний тиск, а також проаналізувати фінансовий план компанії на цей рік, щоб уникнути роздутих витрат, які вже становлять загрозу для стану «УЗ».

«Зараз «УЗ» має всі можливості зберегти поточний рівень тарифів на вантажні перевезення за рахунок оптимізації витрат та відновлення вантажної бази, і при цьому залишитися прибутковою. Закликаємо міністра врахувати, що підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення у нинішніх умовах є неприпустимим, та запровадити мораторій на підвищення тарифів на вантажні перевезення «УЗ» до закінчення війни», – сказано у листі.