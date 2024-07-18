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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Загроза з півночі: чи ймовірний новий наступ на Україну з території Білорусі?

glavcom.ua
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Останні заяви Лукашенка свідчать про те, що Білорусь Російська Федерація використовує як елемент своєї військово-політичної доктрини
з відкритих джерел

«Військово-політичне керівництво Білорусі регулярно заявляє про можливість ескалації на українському кордоні»

Днями очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв’ю NV заявив, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі.

За словами Буданова, атака росіян із півночі вже триває і є тенденція на загострення, тому проблему ігнорувати не можна. При цьому Буданов не уточнив, чи буде це Сумський або Чернігівський напрямки, зазначивши, що це може спровокувати паніку.

Президент Володимир Зеленський вже прокоментував заяву очільника ГУР щодо того, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі. «Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли».

Своєю чергою в РНБО так само прокоментували нещодавню заяву керівника Головного управління розвідки України щодо загрози наступу з півночі. «Багато людей чомусь плутають Північ, про яку каже Буданов, і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає», – написав предствник РНБО у своему Телеграм-каналі.

Примітно, що військово-політичне керівництво Білорусі регулярно заявляє про можливість ескалації на українському кордоні. Однак ці заяви, які, до речі, узгоджені з російською стороною, розраховані більше для того, щоб Збройним силам України (ЗСУ) довелося передислокувати частину сил до білоруського кордону з Донецького напрямку. На це, принаймні, дуже розраховує Російська Федерація.

Усі ці заяви білоруського керівництва спрямовані й на Україну, і в бік країн Заходу, особливо НАТО. На користь першого говорить те, що Росія зацікавлена в ескалації напруги на українсько-білоруському кордоні. Для його прикриття знадобиться значна кількість оперативних резервів Збройних сил України. На це і розраховують російські окупанти, намагаючись послабити Донецький напрямок фронту, де нині РФ намагається вести наступ.

Заяви білоруського диктатора Лукашенка також розраховані на залякування західних країн, які роздумують над рішенням відправити в Україну своїх військових.

Не випадково свого часу українська сторона і, відповідно, наші західні партнери, зокрема, Франція, порушували питання щодо можливості розміщення іноземного контингенту саме на білоруському напрямку для прикриття українсько-білоруського кордону і з метою вивільнення оперативних резервів ЗСУ, які можуть бути передислоковані на найнебезпечніші напрямки.

Судячи з усього, Російська Федерація та її спецслужби вживають превентивних заходів з метою недопущення подібного сценарію розвитку. А саме – можливості присутності західних фахівців або військовослужбовців окремих країн НАТО безпосередньо для прикриття україно-білоруського кордону.

Останні заяви Лукашенка свідчать про те, що Білорусь Російська Федерація використовує як елемент своєї військово-політичної доктрини щодо підвищення ставок у протистоянні з Україною і блоком НАТО. Ось це найбільш небезпечний сценарій. Тому варто говорити про те, що подібними заявами, в першу чергу, російська федерація йде на підвищення так званих ставок. При чому всі ці «загрози» Лукашенка співпадають по часу з різкою активізацією російського наступу на лінії фронту в Україні й, відповідно, інтенсифікацією ракетних обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Варто зауважити, що за даними української розвідки наразі на території Білорусі не зафіксовано достатньої кількості російських військ, яку можна було б кваліфікувати як контингент вторгнення.

Тобто передислокації особового складу і бронетехніки, розгортання польових таборів, польових госпіталів, польових складів, які свідчили б про підготовку до збройного вторгнення з боку Білорусі, – усього цього немає. Ситуація залишається повністю під контролем української сторони.

Таким чином, говорити про те, що російські окупанти сформували ударне угруповання, яке має на меті повторити сценарій лютого 2022 року, жодних підстав немає.

Армія Білорусі не братиме участі в безпосередньому збройному зіткненні зі Збройними силами України (ЗСУ). По-перше, це заборонено Конституцією Білорусі. Є, звичайно, розуміння того, що білоруський диктатор Лукашенко і конституція – поняття несумісні. Проте, Лукашенко прекрасно розуміє: коли Білорусь стане учасником війни Росії проти України, то відповідно, стане країною-агресором. З усіма наслідками, що випливають як для Білорусі, так і для самого Лукашенка.

Стосовно «спільних антитерористичних навчань» ЗС РБ та КНР, які триватимуть до 19 липня. Розвідка України уважно відстежує ситуацію навколо цих навчань країн на території РБ – наразі додаткових загроз та провокацій немає. «Втім російська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій. Сили безпеки та оборони України безумовно уважно стежать за ситуацією на цьому напрямку та контролюють її», – заявив представник ГУР МОУ.

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Теги: Білорусь розвідка росія окупанти війна дезінформація Кирило Буданов наступ

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