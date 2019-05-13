  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Superjet 100 вночі екстрено повернувся в «Шереметьєво». Стала відома причина

    • Розсилка
    Superjet 100 вночі екстрено повернувся в «Шереметьєво». Стала відома причина

    Літак вдалося благополучно посадити. Ніхто не постраждав, повідомило джерело

    Пасажирський Superjet після вильоту в Самару минулої ночі повернувся в «Шереметьєво» через проблеми зі створенням безпечного тиску в кабіні пілотів.

    Про це повідомило «Інтерфаксу» джерело в службах московського аеропорту.

    «Після вильоту на борту спрацював датчик про несправність системи наддуву, і командир прийняв рішення повернутися в «Шереметьєво», - сказав співрозмовник.

    Літак вдалося благополучно посадити. Ніхто не постраждав, додав він.

    Раніше повідомлялося, що літак SSJ 100, який летів з «Шереметьєво» в Самару, у Володимирській області на 23 хвилині польоту розвернувся і полетів назад в аеропорт.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Читайте також
    Росія літак аеропорт авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ