Superjet 100 вночі екстрено повернувся в «Шереметьєво». Стала відома причина



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Літак вдалося благополучно посадити. Ніхто не постраждав, повідомило джерело

Пасажирський Superjet після вильоту в Самару минулої ночі повернувся в «Шереметьєво» через проблеми зі створенням безпечного тиску в кабіні пілотів.

Про це повідомило «Інтерфаксу» джерело в службах московського аеропорту.

«Після вильоту на борту спрацював датчик про несправність системи наддуву, і командир прийняв рішення повернутися в «Шереметьєво», - сказав співрозмовник.

Літак вдалося благополучно посадити. Ніхто не постраждав, додав він.

Раніше повідомлялося, що літак SSJ 100, який летів з «Шереметьєво» в Самару, у Володимирській області на 23 хвилині польоту розвернувся і полетів назад в аеропорт.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.