  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Фото: NASA

    NASA створило проєкт, який демонструє фотографії з космосу за 1972−2020 роки

    Як змінювалася Земля за останні 50 років, показало аерокосмічне агентство США NASA на підставі даних своїх супутників.

    Як нагадує пресслужба Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору, у 1972 році був запущений перший супутник із серії Landsat, і до теперішнього часу це найтриваліший проект супутникової зйомки.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)
    Фото: NASA

    Зараз на орбіті працює апарат Landsat 8, запущений 11 лютого 2013 року. У вересні 2021 року його змінить супутник Landsat 9.

    За час існування проєкту Landsat супутники NASA отримали понад 9 млн зображень. Тепер фахівці створили сайт, який розповідає про історію програми. Високоякісна візуалізація дозволяє порівняти, як змінювалися технічні можливості людства, і як змінилася планета. Серед найяскравіших прикладів – обезліснення Амазонії.

    Облітаючи Землю, космічні зонди фотографували її з усіх боків, і тепер можна наочно побачити, як тануть льодовики, міста перемагають природу, пересихають річки, а вогонь поглинає лісові масиви.

    Раніше ризик зіткнення 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів, із Землею оцінили науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

    У найближчі 150 років астероїд не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі.

    Шанс падіння небесного тіла масою 140 млн тонн на швидкості близько 13 км/с не є нульовим. Вчені NASA підрахували, що ймовірність глобального катаклізму – одна на 2700 (0,037%).

    Додамо, що фахівці агентства NASA оцінили ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20. Довжина об'єкта становить від 92 до 210 метрів.

    Теги: США земля NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)