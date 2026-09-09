Російська атака застала німецького міністра дорогою до Києва

Мануель Хагель евакуювався з поїзда через повітряну тривогу, а згодом над групою чиновників збили безпілотник

Міністра внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Мануеля Хагеля евакуювали з поїзда під час поїздки до Києва через загрозу російської атаки. Про це повідомило видання Die Zeit, пише «Главком».

Незадовго до прибуття німецької делегації на головний залізничний вокзал Києва в місті оголосили повітряну тривогу. Через загрозу російського удару Хагеля та інших членів групи вивели з потяга та направили до укриття.

Після завершення евакуації делегація продовжила рух містом. За словами речника відомства, у цей час над групою чиновників збили російський безпілотник.

Хагель прибув до України для розвитку економічних відносин та обміну технічним досвідом. Разом із ним до Києва приїхали представники німецького бізнесу, зокрема компаній, які працюють у сфері безпеки.

«Зараз ми повинні оновити нашу архітектуру безпеки та стати захищеними на кожному рівні від цих нових загроз. Політика безпеки – це економічна політика», – заявив німецький міністр.

Візит відбувається на тлі регулярних російських атак по Києву. У місті протягом останніх тижнів майже щодня зберігається загроза ударів російських безпілотників.

Вранці 9 вересня один із російських ударних дронів влучив у житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Ще один безпілотник упав на дах багатоповерхівки у Дніпровському районі. За наявною інформацією, постраждали щонайменше 14 людей.

Напередодні, 8 вересня, російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Унаслідок ударів загинули п’ятеро людей, понад 20 постраждали, 14 із них госпіталізували.

Нагадаємо, 9 вересня російські війська також атакували пасажирський поїзд Харків – Ізюм. Унаслідок удару уламкові поранення отримали семеро людей – працівники залізниці та пасажири.