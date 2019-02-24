Суспільне вирішить, чи виступатиме Maruv від України на Євробаченні



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Рішення про те, хто представлятиме Україну, НСТУ ухвалить упродовж 48 годин

Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.

Про це в коментарі Громадському заявила член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова.

За її словами, рішення про те, хто представлятиме Україну, НСТУ ухвалить упродовж 48 годин. А сама MARUV має дати відповіді на питання щодо договору упродовж 24 годин.

«Зараз ми маємо затвердити або погодити переможця, який поїде від України. І ми, як Суспільне мовлення, дослухаємося до суспільства. В суспільстві зараз є різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність у Росії, може представляти Україну. В нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з MARUV», — розповіла Кольцова.

Нагадаємо, в Україні завершився фінал національного відбору на Євробачення-2019. Представляти Україну на конкурсі буде Maruv з піснею Siren Song, перфоменс якої називали дуже відвертим, а її критикували через гастролі в Росії.

У фіналі національного відбору на 64-ий міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» взяли участь Freedom-jazz з піснею Cupidon, Anna Maria з піснею My Roud і Kazka з піснею Apart, співачка Maruv з піснею Siren Song, гурт Brunettes Shoot Blondes із піснею Houstonта і дует Yuko з піснею «Галина гуляла».

Раніше керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія нагадав, що кінцеве рішення щодо участі конкретного учасника від країни приймає саме Суспільне. Це сталося після низки скандалів через участь у відборі учасників, які, зокрема, виступають у Росії, або не вважають Крим окупованим.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Ведуча пропагандистської програми «60 хвилин» на російському федеральному каналі «Росія-1» Ольга Скабєєва підтримала близнят Анну і Марію Опанасюк, які оскандалилися в прямому ефірі, відмовившись визнавати анексію Криму.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

Також відомо, що співачка Maruv гастролює в Росії, та не має наміру припиняти свої концерти в країні-агресорі.