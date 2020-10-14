Сутички під Радою: хуліган, який кидав цеглу у поліцейських, отримав покарання



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Два роки тому у сутичках під парламентом ушкоджень зазнало близько 20 правоохоронців Фото: Укрінформ

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Печерський районний суд Києва визнав винним учасника акції-протесту у хуліганстві, під час якого постраждало близько 20 поліцейських і призначив покарання у вигляді року обмеження волі, яке було замінено на іспитовий строк один рік.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 вересня.

За даними досудового розслідування, 27 лютого 2018 року приблизно о 12 годині дня обвинувачений, перебуваючи поблизу будівлі Верховної Ради України (на перетині вул. Михайла Грушевського та пл. Конституції у Києві), де в той час відбувався мітинг за участю значної кількості громадян, в ході якого група невстановлених осіб вчинила протиправні дії щодо порушення громадського порядку в публічному місці.

Зокрема, хуліган кидав цеглу в бік правоохоронців цеглину і однією з них влучив у поліцейського взводу №1 роти №3 полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції в Києві.

Ще в жовтні 2018 року обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. У суді чоловік просив затвердити цю угоду і призначити узгоджену в ній міру покарання (рік іспитового терміну).

Суд дійшов висновків, що хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК України) є злочином середньої тяжкості. Однак при цьому обвинувачений щиро розкався та активно сприяв розкриттю злочину. Тому пішов на затвердження угоди про визнання винуватості.

Як повідомляв «Главком», у Нових Санжарах чоловік, який керамічною плиткою розбив обличчя начальнику поліції і брав участь у масових заворушеннях, отримав іспитовий строк один рік.