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    Наука та освіта

    У Миколаєві зацькували батька школярки, який відмовився здавати гроші на подарунки

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    <p>Батько учениці пояснив адміністрації школи, що має право не здавати кошти на подарунки, а натомість нарвався на цькування</p> - У Миколаєві зацькували батька школярки, який відмовився здавати гроші на подарунки

    Батько учениці пояснив адміністрації школи, що має право не здавати кошти на подарунки, а натомість нарвався на цькування

    Фото ілюстративне

    На прохання батька опублікувати звіт попередніх витрат дирекція школи відповіла образами

    Керівництво школи №56 у Миколаєві зацькувало у Viber-чаті батька, який відмовився скидати гроші на «фонди та подарунки».

    Про це у Facebook написав обурений батько Олег Четков.

    Чоловік каже, що пояснив адміністрації, що має повне право не здавати кошти на фонди й подарунки. На прохання опублікувати звіт попередніх витрат дирекція школи відповіла образами.

    «… пішли насмішки, переходи на особистість й інші неприємні висловлювання на мою адресу у загальному чаті Viber. Що я один не здаю гроші, завжди усім незадоволений, а решта 29 людей типу зі всім погоджуються. Хоч я бачу в листуванні тільки тих же п’ять-сім осіб, інші мовчать», – зазначив Четков.

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    Також батько прикріпив скріншоти з останньої онлайн-розмови, зауваживши, що дирекція школи «принизила і комусь захотілося послати на… прямим текстом».

    Також адміністрація закладу повідомила чоловіку, що його дитина залишиться без частування на святі, а також закликали забрати доньку зі школи.

    До слова, в Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших.

    діти освіта гроші школа Миколаїв скандал чоловік
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