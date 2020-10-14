У Миколаєві зацькували батька школярки, який відмовився здавати гроші на подарунки



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Батько учениці пояснив адміністрації школи, що має право не здавати кошти на подарунки, а натомість нарвався на цькування Фото ілюстративне

На прохання батька опублікувати звіт попередніх витрат дирекція школи відповіла образами

Керівництво школи №56 у Миколаєві зацькувало у Viber-чаті батька, який відмовився скидати гроші на «фонди та подарунки».

Про це у Facebook написав обурений батько Олег Четков.

Чоловік каже, що пояснив адміністрації, що має повне право не здавати кошти на фонди й подарунки. На прохання опублікувати звіт попередніх витрат дирекція школи відповіла образами.

«… пішли насмішки, переходи на особистість й інші неприємні висловлювання на мою адресу у загальному чаті Viber. Що я один не здаю гроші, завжди усім незадоволений, а решта 29 людей типу зі всім погоджуються. Хоч я бачу в листуванні тільки тих же п’ять-сім осіб, інші мовчать», – зазначив Четков.

Також батько прикріпив скріншоти з останньої онлайн-розмови, зауваживши, що дирекція школи «принизила і комусь захотілося послати на… прямим текстом».

Також адміністрація закладу повідомила чоловіку, що його дитина залишиться без частування на святі, а також закликали забрати доньку зі школи.

До слова, в Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших.