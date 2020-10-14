Від початку цього року прикордонники вилучили близько 570 одиниць нелегальної зброї



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Від початку 2020 року вилучено 28 одиниць вогнепальної зброї, понад 15,4 тис. боєприпасів та викрито 14 схованок зі зброєю та боєприпасами

Зброя була виявлена на державному кордоні України, лінії розмежування в зоні проведення ООС та на адмінмежі з окупованим Кримом

За 9 місяців 2020 року на кордоні та в районі ООС збільшилася кількість вилученої зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Упродовж 9 місяців 2020 року на державному кордоні України, лінії розмежування в зоні проведення ООС та на адмінмежі з ТОТ АР Крим співробітники Держприкордонслужби виявили близько 570 одиниць зброї як вогнепальної, так і холодної, 23,7 тис. боєприпасів та 17,8 кілограма вибухівки. У тому числі за допомогою службових собак вилучено понад 140 одиниць зброї та 5,6 тис. боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку 2020 року вилучено 28 одиниць вогнепальної зброї, понад 15,4 тис. боєприпасів та викрито 14 схованок зі зброєю та боєприпасами. Найбільшу кількість зброї від початку цього року прикордонники виявили на кордоні з Польщею (213 од. – 37,4% від загальної кількості) та Румунією (165 од. – 29%).

«В районі проведення ООС виявлено 35 одиниць зброї, що у 1,8 раза більше, ніж у 2019 році (19 од.). Основну кількість зброї правопорушники намагалися перемістити з України (340 од. – 60% від загальної кількості). Також виріс показник з виявлення боєприпасів – майже 24 тис. – це в 3,3 раза більше, ніж у 2019 році (7,1 тис. шт.). Зазначена тенденція обумовлена виявленням в районі проведення ООС 17,8 тис. боєприпасів, що у 6 разів більше ніж за 9 місяців 2019 року. Понад 16,2 тис. виявлених в районі проведення ООС боєприпасів – це набої до вогнепальної зброї. Поряд з ними нерідко ховали постріли до гранатометів, міни, вогнемети. У решті випадків боєприпаси, які виявили прикордонники, намагалися перемістити в Україну. Зокрема, на 12,4% зросли відповідні показники на каналах морських перевезень, коштом виявлених під час огляду транспортних засобів, що прибули в контейнерах з США, 2,6 тис. набоїв. На кордоні з Білоруссю виявили 656 набоїв, що вище торішніх показників на 3,1%. Загалом, серед виявлених за 9 місяців цього року боєприпасів – 3,4% (понад 800 шт) – набої до мисливської зброї. З 17,8 кг вибухівки, вилученої прикордонниками за 9 місяців 2020 року, 16,5 кг – це порох та пластид, що викрито в районі проведення ООС», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, прикордонники з початку року виявили наркотиків на мільярд гривень.

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