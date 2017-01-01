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    Сутички в таборі Саакашвілі: поліція повідомила про 16 постраждалих

    У поліції заявляють, що активісти з палицями, сокирами та бензопилами перешкоджали законним діям поліцейських
    У результаті сутички біля Верховної Ради у середу, 6 грудня, вранці 14 правоохоронців і двоє цивільних громадян отримали тілесні ушкодження. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України. «Під час проведення заходів, на виконання доручення Генпрокуратури, з розшуку та затримання громадянина М. Саакашвілі сьогодні вранці на площі
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    <span>Табір прихильників Саакашвілі під Радою</span>
    Табір прихильників Саакашвілі під Радою

    У поліції заявляють, що активісти з палицями, сокирами та бензопилами перешкоджали законним діям поліцейських

    У результаті сутички біля Верховної Ради у середу, 6 грудня, вранці 14 правоохоронців і двоє цивільних громадян отримали тілесні ушкодження. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України.

    «Під час проведення заходів, на виконання доручення Генпрокуратури, з розшуку та затримання громадянина М. Саакашвілі сьогодні вранці на площі Конституції між правоохоронцями та мешканцями наметового містечка біля будинку парламенту виникла сутичка. Результатом перешкоджанню законних дій поліцейських стала госпіталізація 14-ти співробітників Нацполіції, а також двох цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

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    За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, переломи та забої кінцівок тощо.

    «Усі протиправні дії осіб, які з палицями, сокирами та бензопилами перешкоджали законним діям поліцейських, – задокументовані. Їм буде надана правова кваліфікація», - зазначають у поліції.

    Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у середу, 6 грудня, поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі. 

    Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка постраждало одинадцять правоохоронців та двоє цивільних осіб

    Під час розшуку Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців.

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