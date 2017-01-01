  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко розповів, як його шокувала справа Саакашвілі

    Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу, підкреслив Порошенко
    Президент України Петро Порошенко заявив, що влада дає гідну відсіч спробам розхитати ситуацію в країні. Про це він сказав під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України у Львівській області. «Я думав, що мене важко чимось здивувати, але те, що вчора почула вся країна, шокувало всіх... Звісно. Дякую СБУ і Генпрокуратурі за
    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    <div class="copy">Михайло Саакашвілі на даху</div>
    Фото: УНІАН
    Михайло Саакашвілі на даху

    Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу, підкреслив Порошенко

    Президент України Петро Порошенко заявив, що влада дає гідну відсіч спробам розхитати ситуацію в країні. Про це він сказав під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України у Львівській області.

    «Я думав, що мене важко чимось здивувати, але те, що вчора почула вся країна, шокувало всіх... Звісно. Дякую СБУ і Генпрокуратурі за професійну роботу щодо захисту національних інтересів і державності», - заявив Порошенко.

    «Президент і уряд, звісно ж, поважають право людей на мирний протест. І ми це демонстрували протягом останніх тижнів. Хоча організатори акцій (протесту в Україні. – Ред.) жадали крові і всіляко провокували силовиків. А на терпимість наших правоохоронців вони, як випливає з перехоплених розмов, навіть до Москви скаржилися», - наголосив президент.

    «Друзі, армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу. Ми даємо подібним спробам відсіч, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства», - додав Порошенко.

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Петро Порошенко СБУ Михайло Саакашвілі Генпрокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ