Порошенко розповів, як його шокувала справа Саакашвілі

Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу, підкреслив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що влада дає гідну відсіч спробам розхитати ситуацію в країні. Про це він сказав під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України у Львівській області. «Я думав, що мене важко чимось здивувати, але те, що вчора почула вся країна, шокувало всіх... Звісно. Дякую СБУ і Генпрокуратурі за



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Фото: УНІАН Михайло Саакашвілі на даху

Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу, підкреслив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що влада дає гідну відсіч спробам розхитати ситуацію в країні. Про це він сказав під час урочистостей із нагоди Дня Збройних сил України у Львівській області.

«Я думав, що мене важко чимось здивувати, але те, що вчора почула вся країна, шокувало всіх... Звісно. Дякую СБУ і Генпрокуратурі за професійну роботу щодо захисту національних інтересів і державності», - заявив Порошенко.

«Президент і уряд, звісно ж, поважають право людей на мирний протест. І ми це демонстрували протягом останніх тижнів. Хоча організатори акцій (протесту в Україні. – Ред.) жадали крові і всіляко провокували силовиків. А на терпимість наших правоохоронців вони, як випливає з перехоплених розмов, навіть до Москви скаржилися», - наголосив президент.

«Друзі, армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував у тилу. Ми даємо подібним спробам відсіч, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства», - додав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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Джерело: Інтерфакс-Україна