«Розшукуваний» поліцією Саакашвілі чекає на слідчого під Радою

Саакашвілі заявив, що не збирається іди на допит до «лжегенерального прокурора»

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі заявив, що не збирається на допит до Генеральної прокуратури, яка напередодні видала постанову на його розшук. Натомість він чекає слідчого у наметовому таборі біля Верховної Ради. «Я не буду приходити ні до якого «лжегенерального прокурора», він



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Виступ Михайла Саакашвілі під Радою вранці 6 грудня

Саакашвілі заявив, що не збирається іди на допит до «лжегенерального прокурора»

Екс-президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі заявив, що не збирається на допит до Генеральної прокуратури, яка напередодні видала постанову на його розшук.

Натомість він чекає слідчого у наметовому таборі біля Верховної Ради.

«Я не буду приходити ні до якого «лжегенерального прокурора», він двієчник неписьменний, він незаконний... Я не вважаю його генеральним прокурором», - сказав Саакашвілі зі сцени на площі перед Верховною Радою.

«Я готовий прийняти їх слідчого тут в таборі», - додав він.

Як повідомляє ВВС Україна, біля сцени перебуває кілька десятків людей, які вигукують «Імпічмент!».

Загалом у таборі біля Ради приблизно півтори сотні людей.

Нагадаємо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

У середу, 6 грудня, зранку поліція почала штурм наметів під Верховною Радою, де залишилися прихильники лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Штурм почався близько 6-ї ранку і тривав півгодини. Імовірно, метою силовиків було знайти намет Михайла Саакашвілі.

В результаті зіткнень між правоохоронцями та жителями наметового містечка поранення отримали близько 10 осіб з обох сторін.

Під час розшуку Саакашвілі в таборі мітингувальників біля Верховної Ради активісти провокували правоохоронців.

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