Трамп за годину до інавгурації Байдена продав Еміратам пів сотні винищувачів F-35

Хоча угоду уклали ще за президентства Трампа, його наступник Байден планує переглянути домовленості

Адміністрація вже колишнього президента США Дональда Трампа за годину до інавгурації Джо Байдена підписала з Об'єднаними Арабськими Еміратами військову угоду.

Як повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела. ОАЕ замовили 50 американських винищувачів F-35 та 18 безпілотників.

Укладена угода дала ОАЕ шанс ухвалити узгоджений графік поставок та конфігурацію літаків, одночасно оформивши заяву на закупівлю. Хоча угоду уклали ще за президентства Трампа, його наступник Байден планує переглянути домовленості.

За словами співрозмовників агентства, угоду планували підписати ще в грудні, але через невизначеність термінів поставок, вартості літаків та інших нюансів, переговори затягнулися до січня.

Зазначається, що остаточна дата поставок в ОАЕ реактивних винищувачів F-35 не була підтверджена, але спочатку планувалося, що це відбудеться у 2027 році.

Як пише Reuters, адміністрація Трампа обіцяла ОАЕ шанс на контракт на новітні винищувачі F-35 після згоди Абу-Дабі нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.