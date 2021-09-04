Таліби попросять США не намагатися змінити афганську культуру
Представники угруповання наголошують, що обмеження прав жінок – частина культури Афганістану
Представник руху «Талібан» Сухейль Шахін в розмові з Fox News попросив США не намагатися змінити культурні підвалини Афганістану.
«Ми не повинні намагатися змінити культуру один одного», – підкреслив Шахін. Він вказав, що звучать з боку США заяви про необхідність дати жінкам без хіджабу доступ до освіти – це спроба змінити афганську культуру.
«У вас таке допустимо. У нашій культурі вони можуть отримувати освіту, працювати, лише носячи хіджаб», – сказав представник талібів.
За повідомленнями правозахисників ООН, ситуація з правами мешканок Афганістану зараз вкрай важка. Їх б'ють на вулиці, забороняють ходити в школи і викрадають.
З 25 серпня таліби заборонили жінкам виходити з дому, оскільки це небезпечно для життя, здоров'я і свободи.
Представник талібів Забіулла Муджахід повідомляв, що в новому уряді Афганістану міністрів-жінок не буде. На тлі подібних заяв в Кабулі і Гераті пройшли демонстрації жінок-активісток з вимогою дотримання їх прав та участі в уряді Афганістану.
Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».
Також Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан».