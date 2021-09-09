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    Експрезидент Афганістану вибачився за втечу з країни

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    Рішення покинути Афганістан він назвав &laquo;найважчим у житті&raquo; - Експрезидент Афганістану вибачився за втечу з країни
    Рішення покинути Афганістан він назвав «найважчим у житті»
    Фото з відкритих джерел

    Гані заперечив звинувачення у крадіжці мільйонів доларів

    Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і покинув країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей. Про це йдеться в заяві політика у Twitter.

    «Я маю відповісти на всі безпідставні звинувачення на свою адресу в тому, що я покинув Кабул, узявши мільйони доларів, які належали афганському народу. Ці твердження абсолютно неправдиві. Корупція – це чума, яка завдавала шкоди нашій країні протягом десятиліть, і боротьба з нею була в центрі моєї уваги як президента», – зазначив Гані.

    Він заявив, що готовий до «офіційних перевірок і фінансового розслідування під егідою ООН чи будь-якого іншого відповідного незалежного органу».

    Гані підкреслив, що рішення покинути Афганістан було «найважчим у його житті».

    «Однак я думав, що це єдине правильне рішення, щоб не допустити кровопролиття й урятувати Кабул і 6 млн його жителів», – додав експрезидент.

    Гані попросив вибачення в афганського народу, що «не забезпечив стабільність і процвітання».

    Як відомо, представник руху «Талібан» Сухейль Шахін попросив США не намагатися змінити культурні підвалини Афганістану.

    Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».

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    Теги: Афганістан втеча корупція
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    Експрезидент Афганістану вибачився за втечу з країни