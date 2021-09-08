«Талібан» заборонив проводити акції протесту в Афганістані

Розпорядження про заборону протестів діятиме до тих пір, поки уряд «Талібану» не прийме відповідні закони

Таліби заборонили всі протести та закликали жителів уникати зборів і демонстрацій у країні

Терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканці країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів, пише газета Afghanistan Times.

За даними ЗМІ, таліби заборонили всі протести і закликали жителів уникати зборів і демонстрацій в країні. Розпорядження діятиме до тих пір, поки уряд «Талібану» не прийме відповідні закони.

Видання не розкриває джерело цієї інформації і не вказує, що загрожує порушникам заборони.

При цьому газета повідомляє про побиття кількох афганських журналістів в Кабулі та ряді провінцій, які були затримані під час висвітлення вчорашніх і сьогоднішніх акцій протесту.

«Афганські журналісти вже піддаються самоцензурі», – підкреслює видання.

До слова, «Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло». Також терористичний «Талібан» хоче заборонити слухати музику на публіці.

Нещодавно таліби розстріляли відомого афганського музиканта.

7 вересня таліби оголосили склад нового уряду Афганістану.

Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.