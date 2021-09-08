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    «Талібан» заборонив проводити акції протесту в Афганістані

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    Розпорядження про заборону протестів діятиме до тих пір, поки уряд &laquo;Талібану&raquo; не прийме відповідні закони - «Талібан» заборонив проводити акції протесту в Афганістані
    Розпорядження про заборону протестів діятиме до тих пір, поки уряд «Талібану» не прийме відповідні закони
    Фото: ЕРА

    Таліби заборонили всі протести та закликали жителів уникати зборів і демонстрацій у країні

    Терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканці країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів, пише газета Afghanistan Times.

    За даними ЗМІ, таліби заборонили всі протести і закликали жителів уникати зборів і демонстрацій в країні. Розпорядження діятиме до тих пір, поки уряд «Талібану» не прийме відповідні закони.

    Видання не розкриває джерело цієї інформації і не вказує, що загрожує порушникам заборони.

    При цьому газета повідомляє про побиття кількох афганських журналістів в Кабулі та ряді провінцій, які були затримані під час висвітлення вчорашніх і сьогоднішніх акцій протесту.

    «Афганські журналісти вже піддаються самоцензурі», – підкреслює видання.

    До слова, «Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло». Також терористичний «Талібан» хоче заборонити слухати музику на публіці.

    Нещодавно таліби розстріляли відомого афганського музиканта.

    7 вересня таліби оголосили склад нового уряду Афганістану.

    Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.

    Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.

    Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

    Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

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    Теги: акція Афганістан протест Талібан
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    «Талібан» заборонив проводити акції протесту в Афганістані