«Талібан» заборонив проводити акції протесту в Афганістані
Таліби заборонили всі протести та закликали жителів уникати зборів і демонстрацій у країні
Терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканці країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів, пише газета Afghanistan Times.
За даними ЗМІ, таліби заборонили всі протести і закликали жителів уникати зборів і демонстрацій в країні. Розпорядження діятиме до тих пір, поки уряд «Талібану» не прийме відповідні закони.
Видання не розкриває джерело цієї інформації і не вказує, що загрожує порушникам заборони.
При цьому газета повідомляє про побиття кількох афганських журналістів в Кабулі та ряді провінцій, які були затримані під час висвітлення вчорашніх і сьогоднішніх акцій протесту.
«Афганські журналісти вже піддаються самоцензурі», – підкреслює видання.
До слова, «Талібан» заборонив афганським жінкам займатися спортом, який «оголює тіло». Також терористичний «Талібан» хоче заборонити слухати музику на публіці.
Нещодавно таліби розстріляли відомого афганського музиканта.
7 вересня таліби оголосили склад нового уряду Афганістану.
Нагадаємо, бойовики терористичного руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, почали бити та затримувати у Кабулі учасників акцій протесту.
Також у столиці афганської провінції Гор місті Чагчаран бойовики руху «Талібан» застрелили поліціянтку Бану Негара на очах у її чоловіка і дітей. Жінка працювала в місцевій в'язниці та була на восьмому місяці вагітності.
Раніше бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.
Також лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.