США зізналися, що підтримують контакти з талібами

Вашингтон вітає дії «Талібану», який дозволив здійснити перший комерційний рейс

У рамках забезпечення евакуації охочих виїхати із Афганістану США підтримують регулярні контакти із талібами, які захопили владу в країні. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Наша команда в Досі, а також спеціальний представник Залмай Халілзад останні дні регулярно контактували з представниками талібів, і ми підкреслили, що міжнародні спільноти так само позитивно сприйматимуть такі додаткові кроки», – сказав дипломат.

Відповідну заяву Блінкен зробив у зв’язку з евакуацією чартерним рейсом із Кабулу громадян США та тих, хто має право проживати в США. Рейс виконали авіалінії Катару. У США наголосили, що рейс став можливий завдяки владі Катару, яка дуже сильно цьому посприяла.

Блінкен додав, що всім американцям, які бажають залишити Афганістан, в цьому допоможуть.

Вашингтон вітає дії «Талібану», який дозволив здійснити рейс всім, хто має відповідні документи.

Нагадаємо, Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і залишив країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей.

Як відомо, представник руху «Талібан» Сухейль Шахін попросив США не намагатися змінити культурні підвалини Афганістану.

Раніше бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».