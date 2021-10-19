У Києві різко зросли тарифи на опалення

Кияни платитимуть за опалення майже вдвічі більше, ніж минулого сезону

За опалення киянам доведеться платити близько 3 тис. грн

У Києві підвищилися тарифи на опалення. Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації №2145 від 13 жовтня 2021 року, тепер за 1 Гкал тепла киянам доведеться платити 2,876 тис. грн.

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Минулого року за 1 Гкал тепла доводилося платити 1,654 тис. грн, тепер вартість зросла майже удвічі.

Тарифи на послугу централізованого опалення для населення минулого опалювального сезону

Нагадаємо, заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявив, що столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення

У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

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