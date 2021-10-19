У Києві різко зросли тарифи на опалення

У Києві різко зросли тарифи на опаленнядокумент
За опалення киянам доведеться платити близько 3 тис. грн
У Києві підвищилися тарифи на опалення. Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації №2145 від 13 жовтня 2021 року, тепер за 1 Гкал тепла киянам доведеться платити 2,876 тис. грн.
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Минулого року за 1 Гкал тепла доводилося платити 1,654 тис. грн, тепер вартість зросла майже удвічі.
Нагадаємо, заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявив, що столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення
У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.
Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.
АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.