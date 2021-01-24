Тарифи на тепло не підвищуватимуться: уряд підготував відповідний меморандум

Денис Шмигаль повідомив про тарифні переговори з Асоціацією міст України

Український уряд разом з Асоціацією міст України домовилися не підвищувати тарифи на гарячу воду та теплопостачання в поточному опалювальному сезоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Має бути підготовлений меморандум, у якому ці та інші домовленості будуть закріплені. Зокрема про те, що ТКЕ зможуть укласти з «Нафтогазом» річні контракти за вигідною ціною, а також, що буде проведена спільна робота над реструктуризацією заборгованості перед «Нафтогазом», яка утворилася через так звану «різницю в тарифах» – написав він.

Крім того, премʼєр нагадав, що згідно урядової постанови, ціна на ринку газу з 1 лютого не може перевищувати 6,99 грн за кубічний метр, а НКРЕКП підтримав рішення про обмеження тарифу на розподіл газу за ціною, не вище 1,79 грн за кубометр.

«Це дозволить захистити населення в період коронакризи від неконтрольованого зростання ціни на ринку газу. А навесні всі газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною. газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною» – написав урядовець.

Як повідомлялося раніше, тарифи на газ призвели до масових акцій протесту у ряді міст України. На День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти анонсували акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».