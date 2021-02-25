Тарифний протест: на Закарпатті люди перекрили дорогу

Люди ходять пішохідним переходом, не пропускаючи машини

У четвер, 25 лютого, на Закарпатті люди вийшли на акцію протесту через високі тарифи. Про це йдеться на сайті «Суспільне».

Учасники акції перекрили міжнародну трасу Київ — Чоп у селі Барвінок. Люди ходять пішохідним переходом, не пропускаючи машини. На місці стежать за правопорядком поліцейські.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, у Пирятині відбулася акція протесту проти тарифів на газ. Мітингувальники зібралися біля Пирятинської райдержадміністрації, потім вийшли на перекриття траси в районі сіл Велика Круча та Повстин.

Мітингувальники, яких було кілька десятків, перекрили трасу в селі біля Пирятина, бо там найближчий перехід через трасу.

Мешканці Лубен також перекривають трасу Київ-Харків. Їхні вимоги: зниження тарифів та повернення у власність громади газорозподільчих мереж середнього та низького тиску, які наразі в користуванні ПАТ «Лубнигаз».

Як раніше зазначалося, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Вісім газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам нижчі ціни.

Із 1 квітня Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.