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    Тарифний протест: на Закарпатті люди перекрили дорогу

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    Учасники акції перекрили міжнародну трасу Київ &ndash; Чоп у селі Барвінок - Тарифний протест: на Закарпатті люди перекрили дорогу
    Учасники акції перекрили міжнародну трасу Київ – Чоп у селі Барвінок
    Фото: Суспільне

    Люди ходять пішохідним переходом, не пропускаючи машини

    У четвер, 25 лютого, на Закарпатті люди вийшли на акцію протесту через високі тарифи. Про це йдеться на сайті «Суспільне».

    Учасники акції перекрили міжнародну трасу Київ — Чоп у селі Барвінок. Люди ходять пішохідним переходом, не пропускаючи машини. На місці стежать за правопорядком поліцейські.

    Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, у Пирятині відбулася акція протесту проти тарифів на газ. Мітингувальники зібралися біля Пирятинської райдержадміністрації, потім вийшли на перекриття траси в районі сіл Велика Круча та Повстин.

    Мітингувальники, яких було кілька десятків, перекрили трасу в селі біля Пирятина, бо там найближчий перехід через трасу.

    Мешканці Лубен також перекривають трасу Київ-Харків. Їхні вимоги: зниження тарифів та повернення у власність громади газорозподільчих мереж середнього та низького тиску, які наразі в користуванні ПАТ «Лубнигаз».

    Як раніше зазначалося, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Вісім газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам нижчі ціни.

    Із 1 квітня Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

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    Теги: тарифи акція ціни машини протест
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