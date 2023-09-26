26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна сваритися з близькими чи друзями

26 вересня відзначається Всесвітній день контрацепції, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї та Всесвітній день здоров'я довкілля. Віряни святкують преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

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Всесвітній день контрацепції

Всесвітній день контрацепції організовується за ініціативи міжнародних установ, які займаються репродуктивним здоров’ям чоловіків і жінок. Відзначається щорічно 26 вересня, розпочинаючи з 2007 року. Мета свята – розширення інформаційної обізнаності населення відносно видів контрацепції.

Головний лозунг масового заходу спрямований на зниження числа незапланованих вагітностей та відзначає, що контрацепція – це, в першу чергу, індивідуальна відповідальність кожної особи. Увага концентрується на проблемах правильного статевого виховання молодого покоління.

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Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Згідно з ухваленим рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 5 грудня 2013 року був заснований Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Відзначається 26 вересня.

Мета свята – привернути увагу громадськості до проблем, які несе зброя масового знищення, та забезпечити безпеку в усьому світі.

Ядерне роззброєння держав – головне завдання, на якому зосереджуються засновники події. В 1978 році держави-учасниці одноголосно підтримали розв’язання пріоритетного питання, впродовж наступних років були підписані та утверджені договори ліквідації.

Всесвітній день здоров’я довкілля

26 вересня офіційно відзначають Всесвітній день здоров’я довкілля. Його почали відзначати в 2011 році в Індонезії. Під час першого святкування студенти виконали гімн свята, музику та слова до якого написали самі.

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Через рік цю подію почали відзначати в багатьох країнах Європи та Африки. Воно несло позитивний характер щодо чистоти довкілля. Люди самі виходили на прибирання парків, скверів, вулиць. З 2013 року до святкування приєднались США, Канада, Австралія, Азія та Великобританія.

Яке сьогодні релігійне свято

26 вересня в церковному календарі – преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За церковними переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова і був покликаний разом з ним до числа учнів Ісуса Христа. Яков та Іоанн були, разом з апостолом Петром, входили до переліку найбільш наближених до Христа апостолів. Втрьох вони стали свідками воскресіння доньки Яіра. Також тільки їм Христос дозволив бачити Його Преображення.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сваритися з близькими чи друзями, лаятися.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не зациклюйтесь на негативних думках.

Народні прикмети і традиції

Йде дощ із снігом – в січні будуть три великі відлиги;

Починає дути сильний вітер після тривалого затишшя – чекайте на сніг чи дощ;

Протягом дня практично не змінюється температура повітря – такою вона буде і найближчими днями;

Вже відлетіли граки – чекайте на перший сніг.

Пам’ятні події 26 вересня

1371 рік – у битві в долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік – англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік – внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково зруйновано Парфенон;

1815 рік – герцога Рішельє призначають прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік – у Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 рік – польська влада заборонила діяльність Пласту;

1951 рік – Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1960 рік – Кеннеді і Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;

1961 рік – на три тижні американський хітпарад очолює Рой Орбісон із піснею «Oh, Pretty Woman»;

1962 рік – проголошують Єменську Арабську Республіку;

1969 рік – виходить останній студійний альбом гурту «Бітлз» «Abbey Road»;

1991 рік – встановлюють консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік – Україну приймають до Ради Європи;

2001 рік – день народження польської Вікіпедії;

2012 рік – убивство в ТРЦ «Караван», підозрюваний Ярослав Мазурок вбиває трьох охоронців і ранить одного співробітника торгового центру;

2021 рік – у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан.